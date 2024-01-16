"المطاحن الرابعة" تختار "الرياض المالية" لترتيب طرحها في "تداول" السعودية

اختارت شركة المطاحن الرابعة السعودية شركة الرياض المالية لترتيب عملية طرحها العام الأولي في "تداول"، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وسيتم طرح الأسهم في النصف الأول من العام الحالي، بحسب المصادر.

وكانت الشركة قد عينت شركة "همة كابيتال" لتقديم المشورة بشأن الطرح، الذي قد يجمع أكثر من 200 مليون دولار.

يُذكر أن المملكة قد قسمت صناعة مطاحن الدقيق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أربع شركات وباعتها للقطاع الخاص.

وبيعت شركة "المطاحن الرابعة" إلى ائتلاف يضم "Allana International" و"أسواق عبد الله العثيم" و"الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف"، مقابل 859 مليون ريال في 2021.

كانت أسواق عبدالله العثيم قد أعلنت في 4 يناير الحالي عن تعيين شركة المطاحن الرابعة مستشاراً مالياً لعملية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسي، وأوضحت بأنها تمتلك نسبة (33.33%) بشكل غير مباشر في رأسمال شركة المطاحن الرابعة.

وأوضحت "العثيم" أنها قد دخلت في هذا الاستثمار منتصف عام 2021م من خلال تشكيل تحالف مع مستثمرين آخرين وفاز التحالف بالاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة التي طرحت في منافسة عامة من قبل المركز الوطني للتخصيص.

وأضافت أن عملية طرح الأسهم والإدراج في السوق المالية الرئيسية تخضع لموافقة هيئة السوق المالية السعودية ومشروطاً باستيفاء المتطلبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

يذكر أنه قد تم بيع شركة المطاحن الرابعة على تحالف آلانا الدولية – شركة أسواق عبد الله العثيم – الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859 مليون ريال.