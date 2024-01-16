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"عمانتل" تعين بنوكاً لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات
"سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" يقومان بدور المنسقين الدوليين
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ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت آي.إف.آر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) المملوكة للدولة تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.
وقالت آي.إف.آر إن الشركة العمانية عينت سيتي غروب وجيه.بي مورغان لتولي دور المنسقين الدوليين للإصدار ومديري الدفاتر المشتركين، كما سيتولى كل من بنك إيه.بي.سي وبنك مسقط وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد أيضا دور مديري الدفاتر المشتركين.
وأرجأت شركة الاتصالات العمانية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية الإصدار بعد الحصول على قرض قصير الأجل لتسوية سندات مستحقة.
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