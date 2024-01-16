سوق السعودية
"ملكية عقارات الخليج ريت" يوزع 10.37 مليون ريال أرباحاً عن الربع الرابع
بواقع 0.1 ريال لكل وحدة
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أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للفترة من مطلع أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م، بإجمالي 10.37 مليون ريال لعدد وحدات قائمة ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103.76 مليون وحدة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.1 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.2% كما في 31 ديسمبر 2023.
وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 29 يناير 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل.
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