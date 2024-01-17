الذهب يستقر بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.

المسافة من هدف التضخم

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي أمس الثلاثاء إنه رغم وقوف الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2%، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وينتظر المتعاملون سماع المزيد تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاث. ودفعت تصريحاته الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى تسجيل أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

ومن شأن ارتفاع الدولار جعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

البلاتينيوم والبلاديوم

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس/آذار إلى فرصة قدرها 62.2% مقابل 76.9% في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.

ورغم ذلك، لا تزال تراهن الأسواق على إجراء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1% كل على حدا. وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأونصة والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.