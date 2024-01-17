تراجع أسهم أوروبا بعد تصريحات لاغارد وبيانات النمو الصيني

بدأت الأسهم الأوروبية جلسة تداول اليوم الأربعاء على انخفاض حاد بعدما قللت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من توقعات خفض أسعار الفائدة، كما أثرت البيانات الاقتصادية الصينية التي جاء أقل من المتوقع على معنويات الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 1.2% بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في أحدث تصريح يصدر عن صناع السياسات، إن البنك في طريقه الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%، في حين قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إن الأسواق تتعجل في رهاناتها على خفض أسعار الفائدة، وفق "رويترز".

وأجل المتعاملون توقعات خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى أبريل/نيسان من مارس/آذار.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي جاء أقل من توقعات السوق، ما زاد من العزوف عن المخاطرة في شراء الأسهم.

وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش وكرينغ للسلع الفاخرة المنكشفان على السوق الصينية 1.6% و2.0% على التوالي.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى التي شهدت تحركات كبيرة، ارتفع ثسهم وورلد لاين 2.6% بعد أن ذكرت "رويترز" أن مجموعة المدفوعات تراجع خيارات لطمأنة المساهمين وتجنب عملية استحواذ.