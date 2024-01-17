تراجع معظم أسواق الخليج بسبب المخاوف من خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء، تماشيا مع الأسهم العالمية إذ يرى المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد لا يخفض أسعار الفائدة قريبا مثلما كان متوقعا.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي إن الولايات المتحدة "تقترب" من تحقيق هدف البنك بأن يصل التضخم لـ 2%، لكنه يجب ألا يتعجل ويخفض أسعار الفائدة حتى يتضح أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

ويبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النطاق الحالي عند ما بين 5.25 إلى 5.5% منذ يوليو/تموز، وفقا لـ "رويترز".

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1% متأثرا بهبوط سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.6%.

وتراجع النفط، الذي يعتمد عليه اقتصاد الخليج، بأكثر من دولار إذ خالف النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في المستقبل، كما أثر ارتفاع الدولار على إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وهبط المؤشر القطري 0.9% بفعل انخفاض سهم صناعات قطر 2.6% وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.5%.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4% متأثرا بانخفاض سهم العالمية القابضة 0.9%.

غير أن مؤشر دبي تخلى عن خسائره المبكرة وارتفع 0.2% مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7%، ليتراجع عن ارتفاعه لمستويات قياسية سجلها في الجلسة السابقة مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8%.