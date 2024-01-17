الأسهم الأكثر استفادة من فوز ترامب في الانتخابات الحزبية بولاية أيوا

ارتفعت أسهم شركة Digital World Acquisition، وهي شركة الشيكات الفارغة التي من المقرر أن تطرح منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء بعد فوزه في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا بأغلبية ساحقة، ليلة الاثنين.

ارتفع السهم بنسبة 15% إلى 19.76 دولارًا حيث عزز الفوز حجة ترامب بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظرًا لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي المحلية.

كان الاستحواذ على العالم الرقمي هو المؤشر الأكثر رواجًا على موقع التواصل الاجتماعي Stocktwits.com.

وقال ماثيو تاتل، الرئيس التنفيذي لشركة "توتل كابيتال مانجمنت": "سواء أحببته أو كرهته، فالدراما تتبعه، وصفقة (العالم الرقمي) ليست مختلفة".

فقدت أسهم Digital World أكثر من 93% من قيمتها في الأشهر الـ 12 الماضية حيث واجهت عملية الاندماج مع مجموعة Trump Media & Technology، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي Truth Social، تأخيرات متعددة منذ الإعلان عنه في أكتوبر 2021.

وفي حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا، قالت الشركة الشهر الماضي إنها تتوقع إغلاق عملية الاندماج في الربع الأول من عام 2024.

وكان ترامب قد تعهد بالالتزام حصريًا بالمنصة الجديدة بعد أن حظره "تويتر" بسبب هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل أنصاره.

ومع ذلك، فقد عاد إلى منصة "إكس"، تويتر سابقًا، في أغسطس، وإلغاء الحظر من قبل المالك الجديد إيلون ماسك.

وفي الوقت نفسه، تضاعف سعر سهم مطور البرمجيات Phunware، الذي استأجرته حملة إعادة انتخاب ترامب الرئاسية لعام 2020 لإنشاء تطبيق للهاتف، إلى 15 سنتًا تقريبًا يوم الثلاثاء.

تم تداول أكثر من 150 مليون سهم من أسهم Phunware بعد دقائق من جرس الافتتاح، وهو ضعف متوسط حجم التداول على مدار 25 يومًا والأكثر تداولًا بين الأسهم المتداولة عبر البورصات الأميركية، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business".

وربحت أسهم منصة مشاركة الفيديو Rumble، التي تحظى بشعبية لدى المحافظين، 5% لتغلق عند 3.55 دولار.