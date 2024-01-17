اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يسجل أعلى مستوى في 34 عاماً لكنه يتراجع بفعل جني أرباح

ليسجل خسائر لثاني جلسة على التوالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لامس المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى في 34 عاماً اليوم الأربعاء، قبل أن يتراجع بشدة ليسجل خسائر لثاني جلسة على التوالي.

وصعد المؤشر في بادئ الأمر بفعل انخفاض الين الذي دعم توقعات أرباح الشركات، فيما سارت الأسهم المرتبطة بالرقائق على درب الأسهم الأميركية التي سجلت مكاسب أمس على الرغم من تراجع المؤشرات الثلاثة في وول ستريت.

الدولار عند أعلى مستوى خلال شهر مع تراجع التوقعات بخفض الفائدة أسواق المال الدولار الدولار عند أعلى مستوى خلال شهر مع تراجع التوقعات بخفض الفائدة
مادة اعلانية

لكن نيكاي تراجع بشدة في منتصف اليوم بعد ارتفاعه بنسبة 1.83% إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 1990 عند 36239.22 نقطة.

وتسارع انخفاض المؤشر قرب الإغلاق، وأنهى معاملاته متراجعا 0.4% إلى 35477.75 نقطة وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى خلال اليوم.

وانخفض الين أثناء الليل مقابل الدولار الذي يسجل انتعاشا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط