اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
وول ستريت
وول ستريت

ستاندرد أند بورز وناسداك يرتفعان بدفعة من أسهم الرقائق وكبرى الشركات

مؤشر داو جونز الصناعي هبط 0.29%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق والشركات الكبرى.

يأتي هذا فيما يبحث المستثمرون عن أي دليل على التوقيت الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وعن مؤشرات على الآفاق الاقتصادية، في ظل صدور مزيد من تقارير الأرباح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.89 نقطة، أو 0.44%، إلى 4760.10 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 138.90 نقطة، أو 0.93%، إلى 14994.52 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 109.14 نقطة، أو 0.29%، إلى 37157.81 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط