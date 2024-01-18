ستاندرد أند بورز وناسداك يرتفعان بدفعة من أسهم الرقائق وكبرى الشركات

فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق والشركات الكبرى.

يأتي هذا فيما يبحث المستثمرون عن أي دليل على التوقيت الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وعن مؤشرات على الآفاق الاقتصادية، في ظل صدور مزيد من تقارير الأرباح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.89 نقطة، أو 0.44%، إلى 4760.10 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 138.90 نقطة، أو 0.93%، إلى 14994.52 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 109.14 نقطة، أو 0.29%، إلى 37157.81 نقطة.