صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم من مشتريات العرب والأجانب

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع، وسط ما قال محلل إنه إقبال من المستثمرين العرب والأجانب على شراء الأسهم عند مستويات جاذبة أملا في ارتفاعها بشكل كبير في وقت لاحق.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 0.32% عند 26 ألفا و842 نقطة، كما زاد المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.21% ليغلق عند 6335 نقطة، وصعد المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 1.11% إلى تسعة آلاف نقطة.

واتجه العرب والأجانب للشراء بصاف قدره 116.7 مليون جنيه و102.1 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون للبيع بصاف 218.8 مليون جنيه، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الهولندي سوليد، إن السوق ستخترق المستويات التاريخية كل جلسة صعود خلال الفترة المقبلة لحين اتضاح الرؤية بشأن الخفض المحتمل للعملة، وهو ما يدفع الأجانب والعرب إلى شراء الأسهم حاليا بأسعار جاذبة، وسط توقعات بارتفاعها بشكل كبير لاحقا.

وأضاف رضا، أن هناك نتائج أعمال جيدة لغالبية الشركات خاصة في قطاعات الخدمات الأساسية والعقارات والبتروكيماويات، مع استمرار التضخم غير الرسمي في الأسواق في عدد من القطاعات، وهو ما حقق عوائد كبيرة للشركات العاملة في هذه القطاعات.

وتابع "الحديث عن برنامج جديد لصندوق النقد خفض سعر العملة المحلية نسبيا أمام الدولار في الأسواق الموازية، فضلا عن لجوء مدخري السيولة إلى ملاذات أخرى غير الشهادات البنكية بسبب ارتفاع معدل التضخم عن العائد على هذه الشهادات".

وأضاف "الشهادات الحد الأقصى لعوائدها 27%، بينما التضخم في متوسطه 33% بحسب آخر إفصاح رسمي، وهو ما يجعل العائد بالسالب".

وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي مصر 0.33% إلى 75.34 جنيه، وبالم هيلز 5.81% إلى 3.46 جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر 0.74% إلى 12.29%، ومجموعة إي.إف.جي القابضة 0.23% إلى 17.34 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 0.36% إلى 28.1 جنيه، والسويدي إليكتريك 0.5% إلى 31.86 جنيه.

وفي المقابل هبطت أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 0.53% إلى 5.6 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان 0.54 بالمئة إلى 11.09 جنيه، وحديد عز 0.12% إلى 89.75 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون 0.78% إلى 190.51 جنيه.