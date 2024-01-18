صناديق التداول الفورية لـ"بيتكوين" تهيمن على سوق ETFs في وول ستريت

تجاوز حجم التداول اليومي عبر صناديق التداول الفورية لعملة بيتكوين (ETFs)، في جلسة 16 يناير، بأكثر من 3 مرات الحجم المجمع لجميع صناديق الاستثمار المتداولة الـ 500 التي تم إطلاقها في عام 2023.

وصل إجمالي حجم التداول منذ إطلاق الصناديق حتى 16 يناير (أي في أول 3 جلسات) نحو 10 مليار دولار، بحسب بيانات محلل العملات المشفرة في "Bloomberg Intelligence" جايمس سايفارت.

وبحسب منشور سايفارت على منصة "X"، اطلعت عليه "العربية Business"، حققت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا ما يزيد قليلاً عن 1.8 مليار دولار في حجم التداول اليومي خلال جلسة 16 يناير، حيث تمثل صناديق "غرايسكيل" و"بلاك روك" و"فيديليتي" 1.6 مليار دولار من الإجمالي.

وبالمقارنة، فإن حجم التداول المجمعة اليومية في جلسة 16 يناير لجميع صناديق الاستثمار المتداولة البالغ عددها 500 صندوق والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة في عام 2023 بلغت 450 مليون دولار، وفقًا لمحلل "بلومبرغ" للصناديق المتداولة إيريك بالتشوناس. وبالتالي تجاوز حجم Bitcoin ETFs اليومية أكثر من 3 مرات الحجم الإجمالي لجميع صناديق الاستثمار المتداولة الـ 500.

Let me put into context how insane $10b in volume is in first 3 days. There were 500 ETFs launched in 2023. Today, they did a COMBINDED $450m in volume. The best one did $45m. And many have had months to get going. $IBIT alone is seeing more activity than the entire '23 Freshman… https://t.co/wV1zQFtPW1 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 16, 2024

وبرز صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock كرائد واضح حيث جذب صافي تدفقات داخلية، بأكثر من 497 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

شهد صندوق Grayscale Bitcoin Trust أكثر من 579 مليون دولار في التدفقات الخارجية منذ أن بدأ التداول في الصناديق في 11 يناير.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، الأسبوع الماضي، على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة.