"تداول السعودية" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.2 مليار ريال

أعلنت "تداول السعودية"عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.156مليار ريال تقريبا.

وذكرت "تداول" أدوات الدين التى تمت الموافقة على إدراجها مقسمة إلى إصدارين، الأول برقم 10-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.822 مليار ريال.

وتقدر قيمة الإصدار الثاني ورقمه 15-01-2024 بنحو 2.347 مليار ريال، على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين 22 يناير 2024.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، يوم 16 يناير الجاري عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.