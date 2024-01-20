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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية مع انحسار توقعات خفض الفائدة

ستوكس 600 الأوروبي سجل خسائر 1.6% الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت
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سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا في جلسة الجمعة في ظل تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن تقليل البنوك المركزية الكبرى تكاليف الاقتراض هذا العام، وتوجه التركيز إلى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.5% خلال الجلسة.

ومُني المؤشر بخسائر أسبوعية نسبتها 1.6% هذا الأسبوع بعد تعليقات من واضعي سياسات المركزي الأوروبي ألمحت إلى التشديد ودفعت المتعاملين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

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وتصدر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع تبعه قطاع الموارد الأساسية بفارق بسيط.

وخلال الجلسة، تصدر قطاع الموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه 1.4%، بينما هبطت أسهم قطاع الخدمات والسلع الصناعية 0.9% بفعل تراجع سهم مجموعة الهندسة السويسرية (إيه.بي.بي) بعد أن أظهرت وثائق أن عمليات المجموعة في الصين تخضع للفحص الدقيق من لجنتين تابعتين للكونجرس الأميركي.

وسيتحول التركيز الآن إلى اجتماع المركزي الأوروبي المقبل بشأن السياسات المالية والمقرر في 25 يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي خلاله البنك على الأسعار الحالية.

وسجل قطاع التجزئة البريطاني خلال ديسمبر/ كانون الأول أكبر هبوط منذ ثلاث سنوات تقريبا، ما أثار مخاوف من حدوث ركود. وأغلق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بلا تغير.

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