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وول ستريت مناسبة
وول ستريت مناسبة
وول ستريت

"S&P" يرتفع لأعلى مستوى في عامين وسط تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي

المؤشر صعد 1.23% عند 4839.81 نقطة

دبي - العربية.نت
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أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على أعلى مستوى في عامين في جلسة الجمعة مدعوما بمكاسب شركات تصنيع الرقائق وعمالقة التكنولوجيا وسط حالة تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد الإغلاق اليوم الصعود الذي يشهده المؤشر منذ إغلاقه في أدنى مستوى يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وخسر ستاندرد آند بورز 500 قرابة 25% في موجة بيع بين مستوى الإغلاق القياسي عند 4796.56 في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2022 وبين أدنى مستوياته في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفق "رويترز".

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وصعد المؤشر 1.23% أمس الجمعة لينهي الجلسة عند 4839.81 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك 251.51 نقطة أو 1.70% إلى 15310.97 نقطة، في حين قفز المؤشر داو جونز الصناعي 384.15 نقطة أو 1.05% إلى 37863.80 نقطة.

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