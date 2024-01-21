الأسواق متفائلة بشأن سوق الاكتتابات العامة خلال عام 2024

بعد عام ضعيف في سوق الاكتتابات العامة الأولية، يأمل المستثمرون أن يؤدي عام 2024 إلى العودة إلى الشكل المطلوب.

كان عامي 2020 و2021 أعوامًا قياسية بالنسبة للعروض، حيث عززت معدلات الاقتراض المنخفضة اهتمام المستثمرين بالشركات الناشئة مثل Rivian Automotive وRobinhood وSnowflake. لكن سوق الاكتتابات العامة الأولية انهار في عام 2022 بعد أن أدت حملة رفع أسعار الفائدة القوية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي إلى انهيار طلب المستثمرين على أسهم النمو.

على سبيل المثال، في عام 2021، افتتحت شركة تصنيع الشاحنات الكهربائية "Rivian" بسعر أعلى من 106 دولارات للسهم في أول يوم تداول لها، لينخفض منذ ذلك الحين ويتم تداوله عند حوالي 15 دولارًا للسهم الواحد.

لكن قد تكون هناك أيام أفضل في انتظار سوق الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024. فقد قوبلت الشركات التي ظهرت لأول مرة في العام الماضي باستقبال متباين، لكن المستثمرين يأملون في أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام إلى زيادة طفيفة في الاكتتابات العامة الأولية، وتمهد الطريق في النهاية لـ "انتعاش" في نشاط عقد الصفقات.

وفقًا لاستطلاع رأي Linqto لعام 2024 للاكتتابات العامة الأولية - الذي صدر يوم الخميس الماضي - يتوقع ما يزيد قليلاً عن النصف (52%) من 2500 متداول شملهم الاستطلاع انتعاشًا كبيرًا في سوق الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، مما يشير إلى "تفاؤل حذر" في المستقبل.

وقال رئيس قسم الأبحاث في EquityZen،أكشاتا بيلكيري، وهي منصة لأنشطة ما قبل الاكتتاب العام الأولي: "هناك الكثير من التفاؤل بشأن سوق الاكتتابات العامة الأولية". "كان عام 2023 بالتأكيد بيئة مختلفة تمامًا. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، وما كان يحدث على المستويين الكلي والجيوسياسي، من الواضح أنه لم يكن هناك الكثير من الاكتتابات العامة والشركات الراغبة في الاكتتاب العام الأولي.

وأضاف بيلكيري: "لكنني أعتقد أننا نقترب من عام 2024 على أساس أقوى بكثير".

في الماضي، كان سوق الاكتتابات العامة مشبعًا بعروض شركات التكنولوجيا، والشركات المدعومة برأس المال الاستثماري من وادي السيليكون والتي روجت لعروض البرمجيات كخدمة. ويتوقع الكثيرون أن يستمر ذلك، خاصة مع زيادة أهمية الذكاء الاصطناعي كموضوع، بدءاً بالروبوتات وشركات الأتمتة الناشئة.

لكن الاكتتابات العامة الأولية الأكثر إثارة هذا العام يمكن أن تكون في الشركات الاستهلاكية، حيث أعلنت كل من شركة Shein، شركة الأزياء السريعة الصينية، وشركة Amer Sports، صانعة مضارب التنس "ويلسون"، عن طموحاتهما في طرح أسهمهما للاكتتاب العام. يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الأسماء التي يتعرف عليها مستثمرو التجزئة بسهولة لإثارة ضجة حول الاكتتاب العام.

قال بيلكيري من EquityZen: "إن معرفة اسم العلامة التجارية توفر بعض إمكانية الوصول إلى كيفية رؤية الأشخاص للشركة والاكتتاب العام الأولي". "لذلك، من المحتمل أن يكون هذا هو المنظور الذي يفكرون فيه، "حسنًا، الناس يعرفوننا، ويعرفون ما نفعله، ويعرفون ما هو نموذج أعمالنا، وما نقدمه للجمهور".