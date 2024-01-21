"أماك" تبدأ اليوم توزيع 6.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، أنها ستبدأ اليوم الموافق 21 يناير 2023 توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مصرف الراجحي، وفق بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد.

وكانت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" أعلنت في 9 يناير 2024م عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2023م قدرها (0.65) ريال للسهم تمثل 6.5%من القيمة الإسمية للسهم.

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وأعلنت (أماك) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 17 يناير 2024م، بتعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة مما يدعم السيولة في تداولات السهم.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"يوم الخميس الماضي، أن هذا القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة. موضحة أن مدة التعيين 6 أشهر من تاريخ سريان الإتفاقية.