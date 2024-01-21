"يقين كابيتال": تمديد فترة طرح "عبر الخليج للتسويق" إلى 29 يناير الجاري

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي لشركة "عبر الخليج للتسويق" عن تمديد فترة الطرح ونشر نشرة الإصدار التكميلية المتعلقة بطرح 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 12% من رأسمال الشركة بعد الطرح والإدراج في السوق الموازية"نمو".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد،إن فترة الطرح ستكون من يوم الأربعاء 10 يناير 2024 إلى يوم الإثنين 29 يناير 2024م.

وفي يوم 10 يناير الجاري أعلنت "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبر الخليج للتسويق نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو" وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن النطاق السعري للطرح تم تحديده بين 51 إلى 59 ريالا للسهم الواحد،ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل عدد 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 249.99 ألف سهم.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين يوم 10 يناير 2024م وكان مقررا أن تنتهي يوم 18 يناير 2024م.