أسهم أوروبا ترتفع والتركيز على قرار "المركزي" الأوروبي

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الاثنين، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت، التي دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز لتحقيق ارتفاع قياسي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المتعاملون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعد انخفاض 1.5% الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا في منطقة اليورو 1.2%، اليوم الاثنين، وفقا لـ "رويترز".

ومما زاد من مكاسب القطاع ارتفاع سهم أيه.إس.إم.إل هولدينج 2.2% بعد أن رفعت شركة برنشتاين تصنيف شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات الهولندية إلى "أداء متفوق" من "أداء متماشٍ مع السوق".

وينصب تركيز المتعاملين على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر صدوره في 25 يناير/كانون الثاني للتأكد من توقيت تخفيضات أسعار الفائدة.

واستفادت السوق أيضا من إعلان شركة الألعاب الفرنسية فرانسيز دي جو عن عرض للاستحواذ على شركة كيندريد المتخصصة في الألعاب عبر الإنترنت في صفقة بقيمة 28 مليار دولار، وقفزت أسهم شركة كيندريد 16.8% بينما ارتفع سهم فرانسيز دي جو 5% تقريبا.