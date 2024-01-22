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الأسواق العالمية

أرباح كبرى صناديق التحوط في العالم تتضاعف 3 مرات العام الماضي

سجلت ما قيمته 67 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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حقق أفضل 20 صندوق تحوط أداء في العالم، ما قيمته 67 مليار دولار من العوائد للمستثمرين في عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال ما حققته هذه الصناديق في عام 2022، وذلك بقيادة شركة "TCI Fund Management".

وسجلت الصناديق العشرون بالمتوسط عائدات بنسبة 10.5% العام الماضي، وكانت شركة" Bridgewater Associates" التي أسسها الملياردير "راى داليو -Ray Dalio"،وصندوق "Caxton"الشركتان الوحيدتان من بين الشركات العشرين التي تكبدت خسائر.

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