ارتفاع أسواق الخليج بدعم مكاسب أسعار النفط.. والسوق السعودية تصعد 0.9%

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين مقتفية أثر البورصات العالمية مع صعود أسعار النفط، وصعد المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي، في حين تراجع مؤشر أبوظبي.

وزادت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الاثنين إذ لم يفلح ضعف الطلب العالمي في الحد من التهديدات التي تتعرض لها الإمدادات جراء التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.2% إلى 78.71 دولار للبرميل، وفقا لـ "رويترز".

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق مرتفعا 0.9% مدعوما بتقدم سهم شركة سال للخدمات اللوجستية 4.5% وسهم مجموعة (إم.بي.سي) 9.9%.

وارتفع المؤشر القطري 0.8%، منهيا سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات، وذلك بدعم من مكاسب في جميع القطاعات مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7% وسهم شركة صناعات قطر 1.3%.

وأغلق مؤشر دبي على انخفاض طفيف بفعل الخسائر في قطاعي المال والمرافق، وهو ما بدد مكاسب قطاع الصناعة.

وتراجع سهم إعمار العقارية 1.8% وهيئة كهرباء ومياه دبي 1.2%، في حين ارتفع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم على الطرق 2.3%.

وفي أبوظبي، واصل المؤشر تراجعه للجلسة السابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.3% متأثرا بتراجع سهمي الشركة العالمية القابضة 0.5% وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثالثة على التوالي وصعد عند الإغلاق 1.2%، مع ارتفاع سهمي البنك التجاري الدولي 2.8% وشركة مصر لإنتاج الأسمدة 10.1%.