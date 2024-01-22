الذهب يفقد بريقه مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة قريبا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أميركية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 2023.80 دولار.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في مارس/آذار، مما وضع على ما يبدو سقفا لأسعار الذهب. وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة أواندا إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط -خاصة حول الشحن في البحر الأحمر- تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولارا، وفقا لـ "رويترز".

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأميركية والأوروبية لترتفع، اليوم الاثنين، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.

وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148%.

وهبط الذهب نحو 1% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في 6 أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 22.18 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3% إلى 896.27 دولار والبلاديوم 0.8% إلى 938.70 دولار.