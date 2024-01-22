الصين تدعم اليوان مع تعثر سوق الأسهم المحلي

قالت أربعة مصادر مطلعة إن البنوك الرئيسية المملوكة للحكومة في الصين تحركت لدعم اليوان اليوم الاثنين، ما أدى إلى تقليص السيولة في سوق الصرف الأجنبي مع القيام ببيع الدولار الأميركي في ظل تراجع الأسهم.

كان الهدف هو منع اليوان من الانخفاض بسرعة كبيرة مع انخفاض الأسهم الصينية من الفئة "A"، كما قال أحد الأشخاص لـ "رويترز"، مع تسجيل مؤشر شنغهاي المركب القياسي أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2022 بانخفاض بنسبة 2.7%.

وبحسب تقرير لـ"رويترز"، اطلعت عليه "العربية Business"، قال غاري نج، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس: "إنها إشارة سياسية واضحة لتحقيق استقرار اليوان ومواجهة المشاعر السلبية في السوق بشأن الأسهم".

وباعت الصناديق الخارجية ما يقرب من 1.6 مليار دولار من الأسهم الصينية حتى الآن هذا العام، مع تضرر ثقة المستثمرين بسبب علامات التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز اليوان في المعاملات الخارجية للعقود الآجلة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين عند 4.25 نقطة في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما يعكس علامات تشديد ظروف السيولة.

وقال أحد المصادر إن الارتفاع يأتي في الوقت الذي قلصت فيه البنوك الحكومية في السوق الخارجية الإقراض لنظرائها.

أدت هذه الخطوة إلى تشديد سيولة اليوان في الخارج بشكل فعال ورفع تكلفة بيع العملة على المكشوف.

وفي الوقت نفسه، قالت ثلاثة مصادر إن البنوك الحكومية تبيع الدولار أيضًا في سوق الصرف الأجنبي الفورية المحلية لمنع الانخفاض السريع لليوان.

وقال أحدهم إن البيع الفوري للدولار أصبح من الصعب الدفاع عن مستويات 7.2 لكل دولار.

وتحدثت جميع المصادر دون الكشف عن هويتها لأنه غير مسموح لها بمناقشة ظروف السوق علانية.

وكثيراً ما تعمل بنوك الدولة نيابة عن البنك المركزي الصيني في سوق الصرف الأجنبي، ولكن يمكنها أيضاً أن تتاجر بالنيابة عن نفسها أو تنفذ أوامر العملاء.

وتم تداول اليوان المحلي آخر مرة عند 7.1963 للدولار، بانخفاض حوالي 1.4% حتى الآن هذا العام، في حين بلغ سعره في الخارج آخر مرة 7.2047 للدولار الواحد.