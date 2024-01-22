"أسواق المال" الكويتية توافق على اندماج "الأهلي" و"بيتك"
بحيث يكون "بيت التمويل" هو الشركة الدامجة
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وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ اندماج البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي "بيتك".
وقال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إن الاندماج بطريق الضم بحيث يكون بيتك هو الشركة الدامجة والبنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة.
وأضاف بيتك أنه سيقوم باستكمال باقي الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الاندماج، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
يشار إلى أن "بيتك" أعلن مؤخراً أنه أصدر صكوكا ذات أولوية وغير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار.
وقال بيتك في بيان لبورصة الكويت إن إصدار الصكوك تم بعائد 5.011%، مشيرا إلى أن الإصدار جزء من برنامج قيمته 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار هم بيتك كابيتال وبنك بوبيان وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري والراجحي المالية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك إتش.إس.بي.سي وإس.إن.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بينما تولى بيتك كابيتال دور المنسق العالمي.
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