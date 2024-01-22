سهم "الحكير" يقفز بعد الحصول على عقد ضخم في "نيوم"
قيمة العقد التقديرية تصل إلى 760 مليون ريال
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قفز سهم مجموعة عبد المحسن "الحكير" السعودية مع بداية جلسة تداول، اليوم الاثنين، في السوق السعودية، بعد الحصول على عقد ضخم يتعلق بتوفير خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في "نيوم".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت المجموعة، ترسية مشروع بقيمة تقديرية 760 مليون ريال على شركة "ألفا" المرافق للمقاولات.
وقالت عبد المحسن الحكير في بيان لـ"تداول"، السعودية، إن العقد يتعلق بتوفير خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم.
و"ألفا" المرافق للمقاولات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفنار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الشراكة عليها، اعتبارا من الربع الأول من 2024 مما سيسهم في تعزيز أعمال المجموعة وتنويع مصادر دخلها ضمن مستهدفات خططها الاستراتيجية.
كانت "الحكير" أعلنت مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نيوريست، وذلك من أجل تأسيس شركة في السعودية في المجالات المتخصصة لتموين شركات الطيران وخدمات التموين وخدمات إدارة المواقع والمرافق عن بعد وإدارة المرافق خدمات.
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