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صندوق الاستثمارات العامة السعودي
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صندوق الاستثمارات

"PIF" يحدد سعرا استرشاديا لإصدار سندات على 3 شرائح

سيكون سيتي وغولدمان ساكس وجيه.بي مورغان منسقين للطرح

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حدد سعرا استرشاديا أوليا لسندات مقومة بالدولار يصدرها بحجم قياسي على 3 شرائح.

وأظهرت الوثيقة أن صندوق الثروة السيادي حدد السعر الاسترشادي للسندات لأجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وسيكون كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لـ "رويترز".

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وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطة طموحة تهدف لتقليل اعتماد البلاد على إيرادات النفط.

وأتم الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلبا قويا في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.

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