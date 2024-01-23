اكتتاب "وسم الأعمال".. تحديد سعر الطرح بـ 49 ريالا للسهم

أعلنت شركة كسب المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات "وسم" نيابة عن الشركة عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 49 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عملية الطرح تتمثل بطرح عدد 390 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر، والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين "أسهم الطرح".

وأضافت سيتم تخصيص عدد 390 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ عدد 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 97.49 ألف سهم.

وذكرت أن فترة عملية الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 25 يناير 2024م، وتنتهي في تاريخ 1 فبراير 2024م.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت موافقتها على هذا الطرح بتاريخ 25 سبتمبر الماضي.

ويتمثل نشاط شركة وسم العمال لتقنية المعلومات التي تأسست في عام 2014، الفعلي حاليا في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة حيث تقدم الحلول والخدمات الرقمية المخصصة لعدد من المجالات من خلال نماذج عمل متنوعة.