الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأميركي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لـ"رويترز".

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد" تيم ووترر، إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.

وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غداً الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولار للأونصة وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولار.