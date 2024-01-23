الصين تدرس حزمة تدابير بـ 278 مليار دولار لدعم الأسهم المحلية
توفير المبالغ من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة
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تدرس السلطات الصينية، حزمة من التدابير لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ".
وسيتم تخصيص نحو 278 مليار دولار، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، لصندوق استقرار يستهدف شراء الأسهم المحلية.
كما تم تخصيص ما لا يقل عن 42 مليار دولار من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية.
يأتي ذلك وسط سعي السلطات الصينية لوقف عمليات البيع التي هبطت بمؤشر CSI 300 القياسي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات هذا الأسبوع.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 6 تريليونات دولار منذ الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في سعيها لوقف تراجع ثقة المستثمرين.
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