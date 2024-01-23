القويز: سنسمح باستثمار غير السعوديين في الشركات المدرجة المالكة لعقارات بمكة والمدينة

قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الجاري عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار يوم الاثنين، أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات في مكة والمدينة.

وأشار القويز في بيان على موقع "إكس – تويتر سابقاً" إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تحدثت اليوم في #منتدى_مستقبل_العقار 2024 عن الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر، نعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الجاري عبر تطوير سوق… pic.twitter.com/gFtINuKdk5 — محمد القويز (@kuwaiz) January 22, 2024

وأوضح أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.

بلغ حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية نحو 170 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع في قطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.