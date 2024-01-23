بنوك أميركية تكشف قائمة أفضل أسهم صينية مدرجة في "وول ستريت"

قام كل من "مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان" بتسمية اختياراتهما لـ"أفضل الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة" والتي يجب على المستثمرين والمحللين مراقبتها خلال الفترة المقبلة.

وقال "جي بي مورغان"، في مذكرة بتاريخ 16 يناير إن من أبرز الملفات التي يجب مقارنتها هذا العام تشمل شركات التجارة الإلكترونية الصينية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأيضا التركيز المتزايد على عوائد المساهمين.

وشملت توصيات كلا البنكين أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في "وول ستريت"، والتي يجب مراقبتها، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

Pinduoduo

سلط بنك "جي بي مورغان" الضوء على شركة البيع بالتجزئة الصينية عبر الإنترنت مع نمو دخل الشركة وارتفاع حصتها في السوق. كما أشار البنك إلى القيمة المتزايدة لذراعها العالمية للتجارة الإلكترونية "تيمو" مع توسعها السريع في الخارج.

وتوقع "مورغان ستانلي" أن يرتفع إجمالي إيرادات "PDD" بنسبة 111% على أساس سنوي للربع الرابع من عام 2023، مشيرًا إلى "نمو الجودة وزيادة حصة السوق" للشركة.

السعر المستهدف للسهم بحسب "مورغان ستانلي" هو عند 181 دولارًا، أو 27.4% ارتفاعًا محتملاً. بينما يستهدف "جي بي مورغان" سعر سهم عند 180 دولارًا، أو 26.7% ارتفاعًا محتملاً.

Baidu

وصف "مورغان ستانلي" شركة "بايدو" باعتبارها "أفضل خيار في الذكاء الاصطناعي" في الصين. وأشار إلى أن منصة "بايدو" السحابية - وهي الآن أكبر منصة سحابية عامة للذكاء الاصطناعي في الصين، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيولد 3 مليارات يوان صيني (4.19 مليون دولار) من إيرادات الإعلانات الإضافية هذا العام.

قال بنك "جي بي مورغان": "نعتقد أن "بايدو" هي حالة طويلة الأمد متناقضة بشكل جيد لأنه لا يبدو أن مضاعف التقييم والتقديرات المتفق عليها قد تم تسعيرها على افتراض أن الذكاء الاصطناعي من "بايدو" سيصبح محركًا للنمو على المدى المتوسط."

السعر المستهدف لسهم "بايدو" بحسب "مورغان ستانلي" هو 140 دولارًا، أو 35% من الارتفاع المحتمل. بينما السعر المستهدف لـ"جي بي مورغان" للسهم نفسه هو عند 215 دولارًا، أو 107% من الارتفاع المحتمل.

NetEase

قال "جي بي مورغان" أن سهم "NetEase" من المرجح أن "تستعيد أسهم الشركة زخمها" اعتبارًا من أواخر الربع الأول من هذا العام، وذلك بفضل دورة إطلاق منتجها الجديد.

أشار "مورغان ستانلي" إلى توسع هامش التشغيل المطرد ونمو إيرادات الاشتراك القياسي في الربع الثاني إلى الثالث من عام 2023. ويتوقع البنك نمو إيرادات الألعاب بنسبة 15% هذا العام.

السعر المستهدف لسهم "NetEase" بحسب "مورغان ستانلي" هو عند 150 دولارًا، أو 67.7% من الارتفاع المحتمل. بينما السعر المستهدف لـ"جي بي حورغان" هو عند 125 دولارًا، أو 39.7% ارتفاعًا محتملاً.