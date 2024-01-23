تراجع الين في ظل إبقاء بنك اليابان على سياسة التيسير النقدي

انخفض الين اليوم الثلاثاء، بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته فائقة التيسير في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي عقد على مدى يومين بما يتماشى مع توقعات السوق.

وانخفض الين بنحو 0.3% في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات لأجل عشر سنوات عند حوالي 0%، لكن العملة اليابانية عوضت بعض خسائرها لاحقا.

وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين خلال اليوم 0.1% إلى 147.92 للدولار.

وفي تقرير ربع سنوي حول التوقعات، خفض بنك اليابان توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان إلى 2.4% من 2.8% التي توقعها في أكتوبر/تشرين الأول. وعدل توقعه للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى 1.8% من 1.7%.

وانخفض الين مقابل اليورو 0.08% إلى 161.32 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 188.28 ين، وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المرتفع 188.91 ين الذي سجله يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى له منذ أغسطس/آب 2015.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 7.1700 للدولار. وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 0.5% إلى 0.6607 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع البتكوين 0.6% إلى 40048 دولارا بعد انخفاضه إلى ما دون مستوى 40000 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ إطلاق 11 صندوقا فوريا للبتكوين يتم تداولها في البورصة في 11 يناير/كانون الثاني.