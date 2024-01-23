مؤشر"نيكاي" الياباني يواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في 34 عاما، اليوم الثلاثاء، مدعوما بصعود وول ستريت الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد وقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.

وصعد نيكاي 1.2 %، إلى 36984.51 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ فبراير/ شباط 1990، قبل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر القياسي الياباني منخفضا 0.08%، عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى 9.12%، وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبيا هذا العام وفق "رويترز".

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية "الناس يجنون الأرباح فقط" والاتجاه الصعودي لا يزال قائما.

وأضاف أوموري أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان ستدعم سوق الأسهم، بما سيرفع المؤشر نيكاي إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون بأكثر من 1%، خلال التداولات لكنه أغلق منخفضا 1.74%، كما قفز سهم أدفانتست 1.84%، لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضا 1.5%.