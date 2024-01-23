مبيعات السندات السيادية في إسرائيل وتركيا ستعزز إصدارات الأسواق الناشئة في 2024

قال محللون استراتيجيون في بنك جيه.بي مورغان اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يرتفع إصدار السندات الحكومية المحلية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 118 مليار دولار في عام 2024 بفضل المعروض الكبير في إسرائيل وتركيا في غمرة اتساع العجز في الميزانية.

وقال البنك إن صافي إصدار السندات المحلية قد يرتفع نحو 40% من 85 مليار دولار في 2023 في أنحاء المنطقة.

وأضاف أن إسرائيل ستشهد أكبر زيادة مع توقع أن يتزايد إصدار سندات الخزانة أربع مرات إلى 83 مليار شيكل (22.11 مليار دولار) هذا العام صعودا من 19 مليارا (5.06 مليار دولار) في 2023. واعتمد البنك في تقديراته على الميزانية المعدلة لإسرائيل الأسبوع الماضي، وفق "رويترز".

وزادت إسرائيل الإنفاق في ميزانيتها لعام 2024 بواقع 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة "نعتقد بأن جهات الاستثمار المحلية مثل صناديق التقاعد والبنوك التجارية لديها مجال واسع لاستيعاب الصافي المرتفع من الإصدارات، خاصة في إسرائيل وجنوب إفريقيا والمجر".

وفي الوقت نفسه، سيرتفع المعروض من السندات التركية مرتين إلى 1453 مليار ليرة (47.99 مليار دولار) في 2024 صعودا من 732 مليار ليرة (24.18 مليار دولار) في 2023، مع الإنفاق المرتبط بالزلزال والانتخابات البلدية مما يبقي ميزانية البلاد تحت الضغط.

وأشار جيه.بي مورغان إلى تحول تركيا في الآونة الأخيرة نحو رفع أسعار الفائدة ما زاد اهتمام المستثمرين الأجانب بسنداتها الحكومية المحلية.

وقال البنك "نتوقع أن يزيد الاهتمام الأجنبي خلال عام 2024، حيث يساعد الطلب المتزايد على استيعاب المعروض الكبير".

ويأتي الارتفاع الإجمالي في الإصدارات بينما تستعد الأسواق الناشئة لأكبر عام انتخابي منذ عقود، مع التركيز على الانضباط المالي في وقت تميل فيه الحكومات إلى زيادة الإنفاق قبيل الانتخابات.

وواجهت السياسات المالية في البلدان النامية صدمات خارجية مثل "كوفيد-19" والحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية حتى مع قيام البنوك المركزية الكبرى تدريجيا بخفض أسعار الفائدة.

وقال المحللون إن​​ إصدار السندات في جمهورية التشيك يتجه نحو الزيادة إلى 182 مليار كرونة تشيكية (7.97 مليار دولار) هذا العام من 206 مليارات (9.02 مليار دولار) في 2023 بدعم من ميزانية مالية متقشفة، لكن معروض السندات في جنوب أفريقيا من المتوقع ألا يتغير كثيرا.