وول ستريت تتباين مع تقييم أرباح الشركات وترقب صدور بيانات اقتصادية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وترقبهم صدور بيانات اقتصادية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.02 نقطة أو 0.11% إلى 37959.79 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.37 نقطة أو 0.13% إلى 4856.80 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 31.13 نقطة أو 0.20% إلى 15391.41 نقطة.