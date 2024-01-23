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وول ستريت

وول ستريت تتباين مع تقييم أرباح الشركات وترقب صدور بيانات اقتصادية

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.13%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وترقبهم صدور بيانات اقتصادية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.02 نقطة أو 0.11% إلى 37959.79 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.37 نقطة أو 0.13% إلى 4856.80 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 31.13 نقطة أو 0.20% إلى 15391.41 نقطة.

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