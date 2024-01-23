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وول ستريت

"أبل" تستعيد لقب الشركة الأكبر قيمة في العالم من "مايكروسوفت"

قيمتها السوقية ارتفعت إلى 3 تريليونات دولار أمس

دبي - العربية.نت
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تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أبل" مستوى 3 تريليونات دولار لفترة وجيزة خلال جلسة أمس، لكنها تفوقت على "مايكروسوفت" في نهاية التداولات لتستعيد اللقب الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وعند الإغلاق، بلغت القيمة السوقية لأبل 2.988 تريليون دولار، فيما سجلت "مايكروسوفت" 2.947 تريليون دولار.

وبذلك تستعيد "أبل" لقبها كأكبر شركة مدرجة في العالم، بعدما حازت عليه "مايكروسوفت" مؤقتًا في وقت سابق من هذا الشهر، في ظل الضغوط الهبوطية على سهم صانعة "أيفون".

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