اكتتاب "أفالون فارما".. تحديد سعر الطرح النهائي عند 82 ريالاً للسهم
انطلاق اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء 30 يناير
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أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في السوق الرئيسية "تداول"، عن تحديد سعر الطرح النهائي بـ 82 ريالا للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 6 ملايين سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة، حيث بلغت التغطية 138.76 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وأضافت أنه سوف تبدأ فترة الطرح على المكتتبين الأفراد من يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024م وتنتهي يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024م، حيث سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي للمكتتبين الأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة لطرح 30% من أسهمها، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 78 و82 ريالا للسهم.
وتتضمن الأنشطة الرئيسية لـ "أفالون فارما" تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية.
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