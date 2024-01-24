الأسهم الأوروبية تصعد بفضل أرباح شركات التكنولوجيا

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع كبير اليوم الأربعاء مدعومة بأسهم التكنولوجيا، بعد أن سجلت شركة البرمجيات ساب وشركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق إيه.إس.إم.إل القابضة أرباحا قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش.

ويترقب المستثمرون الأرباح التي بدأ الإعلان عنها إذ ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل القابضة الهولندية حوالي 6% بعد أن تجاوزت تقديرات أرباح الربع الرابع وسجلت أفضل طلبياتها الفصلية، وفقا لـ "رويترز".

وارتفعت أسهم ساب 7.7% بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الألمانية عن زيادة أرباح التشغيل لعام 2023 وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة لعام 2024 ستؤثر على 8000 وظيفة في دفعة نحو الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين بين القطاعات، مرتفعة 3.4%.

وعزز الشهية للمخاطرة تصريحات للبنك المركزي الصيني بإنه سيخفض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، اعتبارا من الخامس من فبراير/شباط، إذ يعزز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش ومجموعة كرينج وشركة ريتشمونت بما يتراوح بين 0.7% و1.9%.