الملياردير المؤيد لإسرائيل بيل أكمان وزوجته يشتريان 5% من بورصة تل أبيب

اشترى الملياردير المؤيد لإسرائيل، بيل أكمان، وزوجته نيري أوكسمان، حصة في بورصة تل أبيب، مما يمثل أحد أبرز الاستثمارات في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر.

واشترى أكمان وزوجته 5% من بورصة تل أبيب حيث تعتبر الصفقة جزءا من بيع البورصة حصة تبلغ 18.5% تقريبًا لمستثمرين أجانب ومحليين مقابل 353 مليون شيكل (95 مليون دولار) لجذب الاستثمارات، مما يعني أن الزوجين دفعا 25 مليون دولار، وفقًا لحسابات "بلومبرغ".

بينما أشار تقرير لـ"CNBC" الأميركية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 17.3 مليون دولار.

كان أكمان وأوكسمان المستثمرين الوحيدين المذكورين في بيان يوضح تفاصيل عملية البيع، والذي تم تسعيره بخصم 5% عن آخر إغلاق.

انخفض سهم شركة بورصة "تل أبيب" بنسبة 3% منذ بداية الحرب حتى إغلاق يوم الثلاثاء، وهو أداء أضعف مقارنة بنظيراته من شركات البورصات العالمية. حقق سهم بورصة تداول السعودية، والبورصة الألمانية، ومجموعة بورصة لندن مكاسب بأكثر من 10% في نفس الفترة.

أكمان، خريج جامعة هارفارد، هو مؤسس شركة بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت ولديه قيمة شخصية صافية قدرها 2.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وتعتبر هذه الصفقة أحدث محاولات إسرائيل لجذب استثمارات بهدف دعم اقتصادها وسوق الأسهم المحلي في ظل استمرار الحرب وسط زيادة التكاليف على الحكومة.