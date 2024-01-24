قفزة بأسهم "علي بابا" بعد شراء جاك ما وجوزيف تساي أسهم بـ 200 مليون دولار

ارتفعت أسهم شركة علي بابا في الصين بأكبر نسبة في ستة أشهر بعد أنباء نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المؤسسين جاك ما، وجوزيف تساي قاما بشراء أسهم في الشركة بقيمة 200 مليون دولار.

واشترت شركة "بلو بول مانجمنت" المملوكة لجوزيف تساي مليوني سهم في "علي بابا" بقيمة 152 مليون دولارفي الربع الأخير من 2023، وهي المرة الأولى التي تقوم بها بشراء أسهم في الشركة منذ الربع الأخير من 2017.

فيما اشترى جاك ما أسهما في شركته بقيمة 50 مليون دولار.

وخسرت شركة علي بابا أكثر من 40% من قيمتها خلال فترة عام، وسط منافسة شديدة من "PDD Holdings" المالكة لتطبيق "Temu" للتسوق، إلى جانب مواجهة الشركة تغيرات إدارية وخضوعها للتدقيق التنظيمي من قبل السلطات، ما أدى إلى تآكل هيمنتها على سوق التجارة الإلكترونية.