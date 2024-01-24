"نيكاي" يتراجع وسط عمليات بيع لجني الأرباح

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة في حين فسر المتداولون لهجة أحدث اجتماعات بنك اليابان المركزي على أنها مؤشر على استمرار سياسة التيسير النقدي.



وهبط المؤشر نيكاي 0.8% إلى 36226.48 نقطة، مواصلاً الهبوط من أعلى مستوى بلغه في 34 عاما عند 36984.51 نقطة الذي سجله أمس الثلاثاء مبدداً مكاسب الأسبوع حتى الآن.

وانخفض المؤشر مع استمرار عمليات البيع من الجلسة السابقة إذ تحرك المتداولون لتحقيق مكاسب بعد موجة ارتفاع عالمية منذ بداية العام.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 2529.22 نقطة.

ويدرس المستثمرون أيضا بيان لبنك اليابان، الذي اختتم أمس الثلاثاء اجتماعا للسياسة النقدية استمر يومين، والتي تشير إلى أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة التيسير من دون تغيير.

وكانت شركتا العقارات ميتسوي فودوسان وميتسوبيشي للعقارات الأسوأ أداء اليوم إذا خسرتا 4.18% و3.84% على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع قطاع البنوك 4.2% ليتربع بقوة على قمة المؤشرات الفرعية.

في الوقت نفسه، عزز استمرار الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا في وول ستريت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 0.62% بينما زاد سهم أدفانتست 1.24%.