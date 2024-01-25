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سعر الذهب

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع وسط قوة الدولار

فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة

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حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، بينما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير/كانون الثاني ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، ما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مارس/آذار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع والمقرر نشرها عند 13:30 بتوقيت غرينتش، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمرتقب عند 1515 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.76 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3% إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1% إلى 964.07 دولار.

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