بنك الجزيرة السعودي يوصي بزيادة رأس المال 25%

أعلن بنك الجزيرة السعودي، اليوم الخميس، أن مجلس إدارته أوصى للجمعية العامة بزيادة رأس المال 25% عن طريق توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم.

وقال البنك في بيان لـ"تداول" السعودية، إنه سيمول الزيادة عبر رسملة جزء من الاحتياطي النظامي، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف أن رأس المال سيرتفع من 8.2 مليار ريال إلى 10.25 مليار ريال، وذلك بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

كان بنك الجزيرة أعلن نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عن توقيع عقدي تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل الشخصي ومحفظة التمويل العقاري لعملاء بنك الجزيرة، بإجمالي نحو 54.2 مليون ريال، مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة).

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، حينها، إن عقد تقديم تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل العقاري لعملاء البنك يبلغ 33.89 مليون ريال.