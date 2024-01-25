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بنك القرض الشعبي الجزائري يخطط لجمع أكثر من مليار دولار عبر طرح أسهم

البنك سيبيع 60 مليون سهم من أسهمه

الجزائر - رويترز
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قال بنك القرض الشعبي الجزائري في بيان، اليوم الخميس، إنه سيطرح 30% من رأسماله للاستثمار الخاص.

وأضاف البنك المملوك للدولة أن سهمه يقدر بسعر 2500 دينار جزائري (18.66 دولار)، وأنه سيبيع 60 مليون سهم.

وتبلغ قيمة الحصة 1.12 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2023، قال صندوق النقد الدولي، بعد اختتام زيارته للجزائر إن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القريب مواتية لكن التضخم لا يزال مرتفعا.

وأضاف التقرير أن "الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط ستعتمد على الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، إلى جانب خلق فرص العمل".

وتابع "يعد استمرار ارتفاع التضخم وتقلب أسعار المحروقات والتعرض لتغير المناخ من المخاطر الرئيسية".

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