تحديد النطاق السعري لطرح "المداواة الطبية" بين 93 و111 ريالاً للسهم

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة المداواة التخصصية الطبية "المداواة" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل بين 93 و111 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عملية الطرح تشمل 475 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر بعد الزيادة في رأس المال، وسيتم تخصيص نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 118.51ألف سهم.

وذكرت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 28 يناير 2024م وتنتهي في تاريخ 5 فبراير 2024م.