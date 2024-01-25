تراجع أسواق الخليج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1%. كما المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، متأثرا بهبوط سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4%.

مادة اعلانية

ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق منخفضا 0.8.% بعد الارتفاع أكثر من 5% في التعاملات المبكرة، وفقاً لـ"رويترز".

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%. وتراجع المؤشر القطري 0.3%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الريان بنسبة 1.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3%، مستفيداً من مكاسب سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي قفز 8.4%.