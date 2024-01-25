تراجع أسواق الخليج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أسعار النفط حدَّ من الخسائر
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أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1%. كما المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، متأثرا بهبوط سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4%.
ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق منخفضا 0.8.% بعد الارتفاع أكثر من 5% في التعاملات المبكرة، وفقاً لـ"رويترز".
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%. وتراجع المؤشر القطري 0.3%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الريان بنسبة 1.7%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3%، مستفيداً من مكاسب سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي قفز 8.4%.