نيكاي يغلق مستقراً بدعم من الأسهم المرتبطة بالرقائق

عوض المؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مستقرا اليوم الخميس، مدعوما بالتقدم في الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر المكاسب القياسية خلال الليل في نظيراتها في "وول ستريت".

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.03% إلى 36236.47 نقطة بعد تراجعه بما يصل إلى 0.9% في وقت سابق من الجلسة.

كما غير مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مساره ليغلق مرتفعا بنسبة 0.11% عند 2531.92 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول "باع المستثمرون الأسهم في وقت سابق من الجلسة".

وأضاف "أشترى بعض المستثمرين الأسهم عند الانخفاضات. وأعتقد أن هذا النمط سيستمر لفترة من الوقت قبل أن يرتفع المؤشر نيكاي إلى مستوى مرتفع جديد".

وصعد نيكاي أكثر من 8% حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أعلى مستوياته في 34 عاما عدة مرات، مدفوعا بالسياسة النقدية فائقة التيسير لبنك اليابان، والأداء القوي في وول ستريت وضعف الين.

وتتبعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى مستوى قياسي الليلة الماضية.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.99% وقفز سهم ليزرتك 4.14%. وربح سهم أدفانتست 1.2%.

وانخفض سهم نيدك 3.15% بعد أن قلصت شركة تصنيع المحركات الكهربائية توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو الخمس.

وانخفض سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدينغز 2.97% ما أثر كثيرا على المؤشر نيكاي ودفع قطاع الخدمات للتراجع 0.78%.

ومن بين مكونات مؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 131 سهما وانخفض 92 سهما، مع استقرار سهمين.