"جي بي مورغان" يحذر من اتساع فروق أسعار سندات الشركات الأميركية

حذر بنك "جي بي مورغان" من اتساع فروق أسعار سندات الشركات الأميركية الشهر المقبل ما ينذر بشهر صعب لأسواق الدين.

وذكر البنك أن أي تطورات سلبية قد تدفع فروق أسعار سندات الشركات الأميركية للاتساع مقارنة بالأسعار الحالية، لكنه استبعد أن يشهد سوق السندات أزمة كما حدث إبان جائحة كورونا.

وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية المماثلة إلى 96 نقطة أساس فقط في الأسابيع الأخيرة، وهو أدنى مستوى في عامين، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.