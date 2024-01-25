"دراية ريت" يوزع 9.2 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الرابع من 2023

أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "دراية ريت" عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2023م وبنسبة 0.93% من صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 9.2 مليون ريال تقريبا، وستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 15فبراير 2024 (تاريخ الاستحقاق)، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107.51 مليون وحدة تقريبا، وقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.086 ريال، وسيتم دفع التوزيعات خلال 35 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 4 أبريل 2024م.