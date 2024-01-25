"صندوق البلاد المتداول لأسهم النمو السعودية" يجمع 19 مليون ريال

أعلنت شركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية" نتائج الطرح الأولي لصندوق البلاد "إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية"، حيث جمع الصندوق 19 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن فترة طرح الصندوق انتهت يوم 24 يناير الجاري، وسيبدأ تشغيل الصندوق يوم 31 يناير 2024.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت يوم 25 أكتوبر 2023 على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.