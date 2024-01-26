وول ستريت
تراجع طفيف لمؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم وتوقعات قاتمة من إنتل
مؤشر ستاندرد آند بورز انخفض 0.11%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الجمعة بعدما أسهمت قراءة التضخم، والتي تشير إلى استمرار اعتدال ضغوط الأسعار، في تبديد أثر التشاؤم إزاء الأرباح بعدما أصدرت شركة إنتل توقعات قاتمة للإيرادات.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 42.45 نقطة أو 0.11% إلى 38006.68 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 5.25 نقطة أو 0.11% إلى 4888.91 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 35.64 نقطة أو 0.23 إلى 15474.85 نقطة عند الفتح.
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